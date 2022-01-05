Поезд Деда Мороза прибыл в Москву. Он остановился на Киевском вокзале.

Это передвижная резиденция дедушки. Там есть его приемная. Также можно заглянуть в ретро-вагоны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.