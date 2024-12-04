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04 декабря, 12:15

Культура

Третьяковская галерея запускает театрализованную программу новогодних елок

Третьяковская галерея запускает театрализованную программу новогодних елок

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Третьяковская галерея запускает театрализованную программу новогодних елок. Первый показ состоится 9 декабря. Она пройдет для московских школьников из семей участников СВО, а также победителей и лауреатов художественных конкурсов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Представление покажут в Инженерном корпусе. В сказочную атмосферу гости погрузятся уже в фойе. Там их ждут мастер-классы и музыкальные номера. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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