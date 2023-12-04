Москвичам представили 3 выставки в арт-пространстве "Cube.Moscow"

Москвичам представили 3 выставки, проходящие в арт-пространстве "Cube.Moscow" на Тверской улице. Экспозиция пространства обновляется каждый месяц.

Организаторы коллективной выставки "Вместе" от галереи "Культпроект" решили показать москвичам знаковые экспонаты, объединенные темой поиска ответов на вопросы мироздания. Примечательно, что "Культпроекту" в этом году исполнилось 15 лет.

Кроме того, жителям столицы советуют заглянуть на выставки "Само по себе" Лехи Куджея и "Общее решение. Отель "Зеленый"" Андрея Сяйлева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.