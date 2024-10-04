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04 октября, 13:45

Культура

Большой театр изменил правила продажи билетов

Большой театр изменил правила продажи билетов

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Большой театр начал продавать именные билеты

Государственный академический Большой театр сообщил об изменении правил продажи билетов. С 1 октября можно приобрести только именные, предъявив документ, удостоверяющий личность.

В театре отметили, что вынужденные и необходимые изменения в правила продажи билетов вносятся для предотвращения спекуляций. Также там посоветовали приобретать билеты исключительно в кассах или на официальном сайте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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