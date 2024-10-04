Большой театр изменил правила продажи билетов

Государственный академический Большой театр сообщил об изменении правил продажи билетов. С 1 октября можно приобрести только именные, предъявив документ, удостоверяющий личность.

В театре отметили, что вынужденные и необходимые изменения в правила продажи билетов вносятся для предотвращения спекуляций. Также там посоветовали приобретать билеты исключительно в кассах или на официальном сайте.

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