Вышел сериал "Аляска Дейли"

Выпустили сериал "Аляска Дейли". Главная героиня – талантливая журналистка. Обстоятельства заставляют ее переехать из Нью-Йорка в маленький городок на Аляске. На новом месте она начинает расследование. Исчезла женщина, и это не единственное подозрительное происшествие. Без вести пропали уже несколько человек, но полиция не спешит их искать.



Работала над "Аляской Дэйли" оскароносная команда. Во-первых, в главной роли Хилари Суэнк, у которой есть две статуэтки. Во-вторых, снял сериал Том Маккарти, который получил "Оскар" шесть лет назад за фильм про журналистов – "В центре внимания". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.