Первый в истории киноэкипаж отправляется в космос

ервый в истории киноэкипаж для полета в космос готов. Госкомиссия утвердила актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Уже завтра они полетят на МКС вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

На орбите все они будут участвовать в съемках художественного фильма. По сюжету, героиня Юлии Пересильд вместе с другими космонавтами должна спасти, попавшего в беду товарища. Его сыграет космонавт Олег Новицкий. Пока рабочее название картины "Вызов".

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