Первый в мире киноэкипаж утвержден к полету на МКС

Первый в истории кино-экипаж для полета в космос готов. Госкомиссия утвердила актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

5 октября они полетят на МКС вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. На орбите все они будут участвовать в съемках художественного фильма.

По сюжету, героиня Юлии Пересильд вместе с другими космонавтами должна спасти попавшего в беду товарища. Его сыграет космонавт Олег Новицкий. Пока рабочее название картины – "Вызов".

Подробнее о подготовке фильма экипаж рассказал на специальной онлайн конференции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.