Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 13:55

События

Организаторы представили программу фестиваля "Казачья станица Москва"

Организаторы представили программу фестиваля "Казачья станица Москва"

Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала, какую мудрость она усвоила с возрастом

Новости мира: наводнение стало причиной массовой эвакуации в Пакистане

"Моя Москва": Станислав Садальский. Часть 2

Московский драмтеатр имени Пушкина представит спектакль "Буря"

Открылась выставка первых резидентов "Московских мастерских"

"Интервью": Нино Нинидзе – о вдохновении и боли

"Моя Москва": Станислав Садальский. Часть 1

Актриса Нино Нинидзе рассказала, как справляется с душевными ранами

Кинопарк "Москино" празднует свой первый день рождения

13 сентября на территории музея-заповедника "Коломенское" состоится XI международный фестиваль "Казачья станица Москва".

На 12 тематических площадках гостям представят все многообразие самобытной казачьей культуры. В масштабной программе запланированы выступления творческих коллективов, ярмарка ремесел, традиционные казачьи состязания, угощения и многое другое.

Что ждет гостей фестиваля в этом году? Какую роль он играет в сохранении культурных традиций и консолидации казачьего общества? Какие торжественные и духовные мероприятия запланированы в программе? Выступления каких коллективов увидят зрители?

Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции рассказали:

  • руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
  • атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов;
  • первый заместитель атамана войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" Геннадий Сидорин;
  • ответственный секретарь синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей (Чайкин);
  • руководитель Московского казачьего хора Вениамин Новоточинов.

Читайте также
культурафестивалигородвидеопресс-конференция

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика