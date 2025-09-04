Организаторы представили программу фестиваля "Казачья станица Москва"

13 сентября на территории музея-заповедника "Коломенское" состоится XI международный фестиваль "Казачья станица Москва".

На 12 тематических площадках гостям представят все многообразие самобытной казачьей культуры. В масштабной программе запланированы выступления творческих коллективов, ярмарка ремесел, традиционные казачьи состязания, угощения и многое другое.

Что ждет гостей фестиваля в этом году? Какую роль он играет в сохранении культурных традиций и консолидации казачьего общества? Какие торжественные и духовные мероприятия запланированы в программе? Выступления каких коллективов увидят зрители?

Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции рассказали: