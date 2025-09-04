04 сентября, 13:55События
Организаторы представили программу фестиваля "Казачья станица Москва"
13 сентября на территории музея-заповедника "Коломенское" состоится XI международный фестиваль "Казачья станица Москва".
На 12 тематических площадках гостям представят все многообразие самобытной казачьей культуры. В масштабной программе запланированы выступления творческих коллективов, ярмарка ремесел, традиционные казачьи состязания, угощения и многое другое.
Что ждет гостей фестиваля в этом году? Какую роль он играет в сохранении культурных традиций и консолидации казачьего общества? Какие торжественные и духовные мероприятия запланированы в программе? Выступления каких коллективов увидят зрители?
Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции рассказали:
- руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
- атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов;
- первый заместитель атамана войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" Геннадий Сидорин;
- ответственный секретарь синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей (Чайкин);
- руководитель Московского казачьего хора Вениамин Новоточинов.