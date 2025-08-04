В новых тизерах "Человека-паука" представили обновленный костюм героя

Герой комиксов "Человек-паук" в новом фильме сменит костюм. Компания Sony выпустила два коротких тизера ленты "Человек-паук: Совершенно новый день", где показано обновленное одеяние персонажа.

Съемки картины начались в Великобритании, и по плану премьера должна состояться 31 июля 2026 года. Любителей киновселенной Marvel ждет еще несколько приятных сюрпризов. Например, в этом фильме актер Марк Руффало вернется к роли Халка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.