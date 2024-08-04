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04 августа, 08:30

Культура

Квест по восьми усадьбам Басманного района появился на портале "Город заданий"

Квест по восьми усадьбам Басманного района появился на портале "Город заданий"

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Квест по восьми усадьбам Басманного района появился на портале "Город заданий". Чтобы его пройти понадобятся смартфон, наблюдательность и смекалка.

Участникам предстоит до 15 сентября посетить Сад имени Баумана и восемь усадеб Басманного района: дом Мухиных, особняк Стахеева, имение Голицыных на Старой Басманной улице и другие места. На фоне каждого объекта нужно сделать по два селфи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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