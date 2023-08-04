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Культура

Сериал "Последователи" вышел на стриминговых платформах в России

Сериал "Последователи" вышел на стриминговых платформах в России

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На стриминговых платформах вышел сериал "Последователи" с Виктором Добронравовым и Мариной Александровой. Уже доступны две из шести серий этого психологического триллера.

По сюжету супружеская пара, которая никак не может завести ребенка, отправляется в скит, где им якобы помогает целитель. Но чудес не случается – по факту он просто заманивает людей в религиозный культ. Как теперь выбраться из секты?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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культурасериалывидеоАнастасия Бородина
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