Москва готовится принять участие в фестивале славянского искусства "Русское поле"

Москва готовится принять участие в юбилейном фестивале славянского искусства "Русское поле". Он пройдет уже в эту субботу, 7 августа. Правда, из-за пандемии, как и в прошлом году, фестиваль пройдет в онлайн формате.

Участников ожидается много – почти две с половиной тысячи. Это творческие коллективы и мастера со всей России и не только, к празднику присоединятся почти 60 регионов РФ, а также Австрия, Испания, Германия, Словакия, Узбекистан и Румыния. Ожидается, что количество зрителей может превысить три миллиона человек.

Традиционно участники представляют танцы, песни и народные ремесла. В этом году впервые добавится гастрономический блок. Например, повара будут соревноваться в приготовлении каши. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.