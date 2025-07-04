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04 июля, 07:00

Культура

Театр Вахтангова закрыл сезон уличным концертом на Арбате

Театр Вахтангова закрыл сезон уличным концертом на Арбате

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Московский театр имени Вахтангова торжественно закрыл свой 104-й сезон уличным концертом на Арбате. На импровизированной сцене у центрального входа выступили артисты театра разных поколений, студенты Театрального института имени Б. Щукина и приглашенные гости.

Впервые подобный концерт в честь закрытия сезона прошел в 2009 году, с тех пор это стало ежегодной традицией, которая не прерывалась даже в сложные годы. Актеры попрощались со зрителями. Новый 105-й сезон театр начнет 16 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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