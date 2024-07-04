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04 июля, 07:00

Культура

Концерт под открытым небом пройдет 4 июля на Болотной набережной

Концерт под открытым небом пройдет 4 июля на Болотной набережной

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На Болотной набережной 4 июля пройдет концерт под открытым небом. Гости послушают хиты Майкла Джексона в исполнении вокалиста Арсена Мукенди. Мероприятие состоится на крыше.

На Чистопрудном бульваре рядом с памятником Грибоедову открылась выставка от Агентства "Москва". СМИ исполняется десять лет. Для экспозиции отобрали главные снимки, начиная с 2014 года. Выставка продлится до 14 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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