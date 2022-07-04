Кинокритики рассказали о новинках сериалов

Кинокритики назвали лучшие сериалы, которые выходят на этой неделе на стриминговых платформах.

Среди премьер – "Черная птица". В основе сериала – реальная история серийного убийцы, которого из-за отсутствия доказательств могли отправить на свободу.

Следующая новинка – комедийный сериал "Мэгги". Героиня Мэгги – экстрасенс. Она предсказывает будущее всем желающим. Однако существует одна проблема – как только Мэгги видит в своих предсказаниях себя, они не сбываются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.