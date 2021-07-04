В Белгородской области установили памятник героям "Операции Ы" – Шурику и Лиде

Новый памятник в Белгородской области сравнивают со знаменитой "Аленкой" из Нововоронежа. На этот раз странная скульптура посвящена героям "Операции Ы" – Шурику и Лиде. Ее установили в селе Ютановка, где сделали новую Студенческую аллею.

Проект был победителем конкурса президентских грантов – для его воплощения выделили почти миллион рублей. Но местные жители благоустройство раскритиковали, особенно досталось фигурам героев фильма. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.