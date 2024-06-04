04 июня, 15:30M24.RU
Организаторы рассказали о вручении премии "Хрустальная Турандот" в 2024 году
4 июня в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная церемонии вручения XXXIII театральной премии "Хрустальная Турандот".
Перед журналистами выступили:
- основатель театральной премии "Хрустальная Турандот", режиссер, продюсер Борис Беленький;
- первый заместитель генерального директора музея-усадьбы "Архангельское" Амуланга Учурова;
- генеральный продюсер театра "Одеон" Эдуард Ратников;
- народный артист РФ, солист Московского театра оперетты Герард Васильев;
- актриса Елизавета Арзамасова.