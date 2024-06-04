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Новости

04 июня, 15:30

M24.RU

Организаторы рассказали о вручении премии "Хрустальная Турандот" в 2024 году

Организаторы рассказали о вручении премии "Хрустальная Турандот" в 2024 году

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4 июня в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная церемонии вручения XXXIII театральной премии "Хрустальная Турандот".

Перед журналистами выступили:

  • основатель театральной премии "Хрустальная Турандот", режиссер, продюсер Борис Беленький;
  • первый заместитель генерального директора музея-усадьбы "Архангельское" Амуланга Учурова;
  • генеральный продюсер театра "Одеон" Эдуард Ратников;
  • народный артист РФ, солист Московского театра оперетты Герард Васильев;
  • актриса Елизавета Арзамасова.
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