В Петербурге перенесли все мероприятия запланированные на дни МЭФ

На Международном экономическом форуме в Петербурге не обошлось без конфузов в неофициальной части. После концерта Дианы Арбениной, который был заявлен как неформальная афтепати для гостей форума, в городе один за другим начали отменять другие развлекательные мероприятия.

Так, накануне должно было состояться выступление группы ЛСП, но его отменили в последний момент. В комитете по культуре заявили, что переносятся мероприятия, которые не относятся к Петербургскому Международному экономическому форуму. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.