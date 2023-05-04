Театры Москвы подготовили более 100 спектаклей и концертов ко Дню Победы

Более 100 спектаклей и концертов подготовили московские театры ко Дню Победы. Большинство из них пройдет 9 мая. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Так, в Центре драматургии и режиссуры команда студентов и выпускников ГИТИС сыграет спектакль "А зори здесь тихие…", а двор Театра на Малой Бронной превратится в танцплощадку, где прозвучат известные песни и романсы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.