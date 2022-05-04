Москвичи выберут юбилейный экспонат к 150-летию Исторического музея. На портале "Активный гражданин" можно проголосовать за тот, который отражает все богатство коллекций музея.

Для этого специалисты отобрали из закрытых фондов шесть предметов. Среди них – золотая монета времен Ивана Грозного, стакан авторства Александра Вершинина, кокошник 18 века, а также грамота императора Николая I, сундук-подголовок 17 века и портрет цесаревича Александра Николаевича. По итогам голосования один из них войдет в основную экспозицию.

Ранее эти экспонаты никогда не выставляли в музее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.