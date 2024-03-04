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04 марта, 16:30

Культура

Администрация колонии одобрила условно-досрочное освобождение Михаила Ефремова

Администрация колонии одобрила условно-досрочное освобождение Михаила Ефремова

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Администрация исправительной колонии, в которой актер Михаил Ефремов отбывает наказание, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.

Итоговое решение вынесет суд. Ефремов получил 7,5 года колонии строгого режима после смертельного ДТП и отбыл уже более половины срока.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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