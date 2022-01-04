Armani отменил показы в Милане и Париже из-за роста случаев заражения COVID-19

Armani отменил показы в Милане и Париже в январе из-за роста случаев заражения коронавирусом.

Мужскую коллекцию сезона весна-лето должны были показать в Милане, а женскую коллекцию – в Париже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

