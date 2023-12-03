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03 декабря, 12:00

Культура

Москвичам рассказали, куда сходить 3 декабря

Москвичам рассказали, куда сходить 3 декабря

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Жителям столицы рассказали, куда стоит сходить в воскресенье, 3 декабря. В программу мероприятий вошла книжная ярмарка, показ мультфильма и выставка "Небо" в "Система Гэллэри".

Так, на выставке двух художников Дмитрия Шорина и Андрея Двины представлены полотна из двух картин. На них нарисованы облака в зеркальном отображении. По задумке авторов, посетители должны сами придумать сюжеты на холсте.

Также в Гостином дворе последний день работает книжная ярмарка НонФикшн. В воскресенье состоится встреча, посвященная памяти режиссера Георгия Данелии, которую проведут его жена Галина и коллеги по фильму "Кин-дза-дза".

Для семей с детьми покажут мультфильм "Волшебные приключения Да Винчи" об истории гениального ученого, который пытается угодить французским монархам и попутно делает великие открытия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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