В прокат выходит сериал "Последний аксель". По сюжету фигуристка Катя Воробьева долгое время находилась под давлением отца-тирана. После его смерти девушка отправляется в столицу, чтобы добиться успеха в спорте.

Она готова работать с самым жестким тренером, истязать себя тренировками и терпеть козни соперниц. Все для того, чтобы выиграть денежный грант, который позволит ей заботиться о младшей сестре.

Помимо закулисья большого спорта, в шоу поднимаются и тема абьюза, и история первой любви. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.