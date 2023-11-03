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03 ноября, 13:30

Культура

Продажа билетов на балет "Щелкунчик" начнется в Большом театре 4 ноября

Продажа билетов на балет "Щелкунчик" начнется в Большом театре 4 ноября

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В Большом театре 4 ноября стартует продажа билетов на балет "Щелкунчик". Чтобы взять билеты на спектакль, людям приходится стоять в очередях к кассам по несколько суток – записываться в списки ночью, чтобы прийти на следующий день.

Отмечается, что охрана театра при этом регулирует потоки людей. В очереди будущим зрителям выдают специальные браслеты, которые закрепляют их место на пути в кассы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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