Продажа билетов на балет "Щелкунчик" начнется в Большом театре 4 ноября

В Большом театре 4 ноября стартует продажа билетов на балет "Щелкунчик". Чтобы взять билеты на спектакль, людям приходится стоять в очередях к кассам по несколько суток – записываться в списки ночью, чтобы прийти на следующий день.

Отмечается, что охрана театра при этом регулирует потоки людей. В очереди будущим зрителям выдают специальные браслеты, которые закрепляют их место на пути в кассы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.