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03 ноября, 08:00

Культура

Акция "Ночь искусств" начнется в Москве 4 ноября

Акция "Ночь искусств" начнется в Москве 4 ноября

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В Москве 4 ноября стартует культурная акция "Ночь искусств". Некоторые экспозиции будут доступны бесплатно.

Так, с 18:00 и до 23:00 можно попасть в Новую Третьяковку и посмотреть выставку, посвященную композитору Сергею Рахманинову, а также познакомиться с историей российского дизайна и графикой XX века и нынешнего.

В этом году к акции "Ночь искусств" присоединились более 100 культурных площадок столицы. Посмотреть всю программу можно на официальном портале акции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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