Акция "Ночь искусств" начнется в Москве 4 ноября

В Москве 4 ноября стартует культурная акция "Ночь искусств". Некоторые экспозиции будут доступны бесплатно.

Так, с 18:00 и до 23:00 можно попасть в Новую Третьяковку и посмотреть выставку, посвященную композитору Сергею Рахманинову, а также познакомиться с историей российского дизайна и графикой XX века и нынешнего.

В этом году к акции "Ночь искусств" присоединились более 100 культурных площадок столицы. Посмотреть всю программу можно на официальном портале акции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.