В столичных кинотеатрах покажут фильмы с Чарли Чаплином

Москвичи могут посмотреть на больших экранах немое кино с величайшим комиком Чарли Чаплином. Фильм "Золотая лихорадка" покажут в кинотеатре "Космос" 7 ноября. Картину про путешествие бродяги, мечтающего разбогатеть, сам Чаплин считал своей лучшей комедией.

В кинотеатре "Искра" 11 ноября покажут "Огни рампы". Вместе с Чаплином здесь снялись его дети и жена Уна, а также знаменитый комик Бастер Китон. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.