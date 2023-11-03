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03 ноября, 07:30

Культура

В столичных кинотеатрах покажут фильмы с Чарли Чаплином

В столичных кинотеатрах покажут фильмы с Чарли Чаплином

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Москвичи могут посмотреть на больших экранах немое кино с величайшим комиком Чарли Чаплином. Фильм "Золотая лихорадка" покажут в кинотеатре "Космос" 7 ноября. Картину про путешествие бродяги, мечтающего разбогатеть, сам Чаплин считал своей лучшей комедией.

В кинотеатре "Искра" 11 ноября покажут "Огни рампы". Вместе с Чаплином здесь снялись его дети и жена Уна, а также знаменитый комик Бастер Китон. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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