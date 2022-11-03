В российском онлайн-кинотеатре состоялась премьера корейского нуара "Решение уйти"

Несколько премьер состоялось в онлайн-кинотеатре IVI, среди которых корейский нуар "Решение уйти". Фильм высоко оценили международные кинокритики. На последнем Каннском кинофестивале картина удостоилась награды за лучшую режиссуру.

У главного героя – детектива Хэ Чжуна – хроническая бессонница, брак без страсти и склонности к трудоголизму. Он подолгу следит за потенциальными преступниками и однажды просто не может отвести глаз. Внимание приковывает медсестра из Китая с темным прошлым. Ее муж трагически погиб в горах, но героиню это почему-то совсем не расстроило. Хэ Чжун пытается приоткрыть тайны, но распутать непростое дело мешают сильные чувства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.