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Культура

В российском онлайн-кинотеатре состоялась премьера корейского нуара "Решение уйти"

В российском онлайн-кинотеатре состоялась премьера корейского нуара "Решение уйти"

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Несколько премьер состоялось в онлайн-кинотеатре IVI, среди которых корейский нуар "Решение уйти". Фильм высоко оценили международные кинокритики. На последнем Каннском кинофестивале картина удостоилась награды за лучшую режиссуру.

У главного героя – детектива Хэ Чжуна – хроническая бессонница, брак без страсти и склонности к трудоголизму. Он подолгу следит за потенциальными преступниками и однажды просто не может отвести глаз. Внимание приковывает медсестра из Китая с темным прошлым. Ее муж трагически погиб в горах, но героиню это почему-то совсем не расстроило. Хэ Чжун пытается приоткрыть тайны, но распутать непростое дело мешают сильные чувства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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