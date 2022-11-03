Вышел трейлер новой части "Аватара"

В Сети опубликовали трейлер новой части "Аватара" режиссера Джеймса Камэрона. Судя по кадрам, герои фантастической киноленты погрузятся на дно. Сама картина выходит с подзаголовком "Путь воды".

Во второй части зрители узнают, как сложилась жизнь главных героев – бывшего землянина и представительницы народа нави с далекой Пандоры.

Джейк Салли и Нейтири стали многодетными родителями и воспитывают четверых детей. Персонажам снова приходится встать на защиту родной земли от разорения и побороться с известной корпорацией, которая заинтересовалась полезными ископаемыми на экзотической планете.

Премьера намечена на середину декабря. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.