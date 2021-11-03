Камерный сай-фай с Томом Хэнксом "Финч" выходит на Apple TV+

На Apple TV+ выходит камерный сай-фай с Томом Хэнксом "Финч". И хотя это история про мир после апокалипсиса, она отлично подойдет для домашнего просмотра под пледом в выходные.

После мощной вспышки на солнце жизнь на Земле почти остановилась. Финч Вайнберг – один из немногих, кому удалось выжить. Он уже 10 лет прячется со своим псом Гудьиром в бункере. Финч болен и понимает, что скоро его не станет. Поэтому он создает робота Джеффа, который должен позаботиться о собаке после его смерти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.