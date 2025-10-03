Форма поиска по сайту

03 октября, 20:45

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 3 октября.

В центре Москвы на месте скульптуры "Большая глина № 4" появилась гигантская красная садовая лопатка. Скульптуру установили возле ГЭС-2.

В Москве в субботу, 4 октября, обещают солнечную погоду без осадков и сильного ветра. Синоптики также советуют автовладельцам не задумываться о переходе на зимнюю резину до конца октября.

Задержан мужчина, подозреваемый в похищении ребенка в Балашихе. По словам очевидцев, девочка стучалась в двери продуктового магазина и просила о помощи, а подозреваемый догнал ее и схватил за руку. В квартире подозреваемого уже прошли обыски.

культурапогодапроисшествиягородвидеоАлексей Лазаренко

