Гигантская садовая лопатка на Болотной набережной заменила скульптуру "Большая глина № 4"

Гигантская красная садовая лопатка на Болотной набережной в Москве заменила скульптуру "Большая глина № 4", которую перевезли на Ленинский проспект. Высота нового арт-объекта достигает 7 метров, а ее вес составляет 500 килограммов.

Ее выполнили в 2001 году американские скульпторы Клас Олденбург и его супруга Косье ван Брюгген. Впервые эта работа выставлялась на крыше нью-йоркского Метрополитен-музея в 2002 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.