Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 15:15

Культура

Гигантская садовая лопатка на Болотной набережной заменила скульптуру "Большая глина № 4"

Гигантская садовая лопатка на Болотной набережной заменила скульптуру "Большая глина № 4"

Эдуард Бояков стал новым художественным руководителем Театра на Малой Ордынке

Гигантская садовая лопатка появилась на Болотной набережной в Москве

"Кинореквизит": "Чайка", кеды, весы

Новый арт-объект начали устанавливать у "ГЭС-2" на Болотной площади

Премьера фильма "Первый на Олимпе" состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь"

Актер Алексей Чадов рассказал о звездной болезни

"Интервью": Алексей Чадов – о "натуральном кино"

"Мой район. Место встречи": район Арбат с Евгением Князевым

Гильдия киноактеров США назвала новые технологии угрозой для индустрии

Гигантская красная садовая лопатка на Болотной набережной в Москве заменила скульптуру "Большая глина № 4", которую перевезли на Ленинский проспект. Высота нового арт-объекта достигает 7 метров, а ее вес составляет 500 килограммов.

Ее выполнили в 2001 году американские скульпторы Клас Олденбург и его супруга Косье ван Брюгген. Впервые эта работа выставлялась на крыше нью-йоркского Метрополитен-музея в 2002 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоАлина ГилеваЕлизавета Двирник

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика