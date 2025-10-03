Новый арт-объект начали устанавливать у "ГЭС-2" на Болотной площади

На Болотной площади у центра современной культуры "ГЭС-2" начали устанавливать арт-объект, который заменит скульптуру "Большая глина № 4". Новая работа представляет собой гигантскую садовую лопатку, созданную классиком поп-арта.

В отличие от предыдущей инсталляции, новый объект имеет однозначное восприятие. Скульптура ранее демонстрировалась на крыше нью-йоркского "Метрополитен-музея".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.