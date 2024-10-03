Известного актера из фильма "Брат-2" ищут судебные приставы

Судебные приставы ищут режиссера и актера Константина Мурзенко, который прославился после роли в фильме "Брат-2". У актера нашли долг перед ФНС в размере 1,5 миллиона рублей. По запросу налоговиков у него арестовали восемь банковских счетов. Если в ближайшее время он не решит проблему, то ему грозит как минимум штраф до шестисот тысяч рублей.

По сценариям Мурзенко сняты фильмы "Жесткое время", "Мама, не горюй", "Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь".

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