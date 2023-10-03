Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 11:45

В мире

Названы даты окончания строительства собора Sagrada Família в Испании

Названы даты окончания строительства собора Sagrada Família в Испании

Драма "Флора и сын" вышла в российский прокат

Документальный фильм об Алексее Балабанове выйдет в кино 5 октября

Премьера российского триллера "Осьминог" состоялась в кинотеатре "Октябрь"

"Сити": драма "Флора и сын" вышла на экраны в РФ

"Сити. Худрук": Севастьян Смышников

"Вот это любовь": Николай Губенко и Жанна Болотова

"Вот это любовь": Лариса Шепитько и Элем Климов

"Вот это любовь": Татьяна и Никита Михалковы

"Вот это любовь": Георгий Тараторкин и Екатерина Маркова

В Барселоне завершают возведение собора Sagrada Família. Храм Святого Семейства начали строить еще в 1882 году по проекту архитектора Антонио Гауди.

Сооружение должно состоять из 18 башен: 12 из них посвящены апостолам, четыре – евангелистам, одна – Иисусу и еще одна – Деве Марии. Работы завершатся, когда полностью построят шестую центральную башню. По плану это произойдет в 2026 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культураза рубежомвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика