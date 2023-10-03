Названы даты окончания строительства собора Sagrada Família в Испании

В Барселоне завершают возведение собора Sagrada Família. Храм Святого Семейства начали строить еще в 1882 году по проекту архитектора Антонио Гауди.

Сооружение должно состоять из 18 башен: 12 из них посвящены апостолам, четыре – евангелистам, одна – Иисусу и еще одна – Деве Марии. Работы завершатся, когда полностью построят шестую центральную башню. По плану это произойдет в 2026 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.