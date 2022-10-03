Телеканал Москва 24 рассказал о новинках кино. Так, на онлайн-платформах 3 октября выходит комедийная драма "Нина".

По сюжету, после очередного развода Виктория Исакова, она же Нина, остается без денег, с тремя детьми и с прицепом в виде двух беспомощных бывших: горе-бизнесмена и странноватого профессора, которых сыграли Сергей Бурунов и Сергей Лавыгин. В итоге эта компания селится в одну квартиру и пытается жить дружно.

Еще одна комедийная премьера – детективный сериал "1703" с Гошей Куценко. Это история о Вадике, молодом оперативнике из Москвы, который перебирается в Петербург к возлюбленной. Там он устраивается в местную полицию, получает в наставники героя Куценко – хмурого алкоголика в завязке. Их первое расследование – пропажа из морга тела вебкам-модели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

