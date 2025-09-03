Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 14:45

Культура

Более 300 мероприятий проведут на московской международной книжной ярмарке на ВДНХ

Более 300 мероприятий проведут на московской международной книжной ярмарке на ВДНХ

Дизайнер Игорь Гуляев рассказал, какой тренд в одежде он считает переоцененным

Дизайнер Игорь Гуляев рассказал о том, дорого ли быть стильным

Московская международная книжная ярмарка начала работу на ВДНХ

Картину "Мадонна с Младенцем" представили в Пушкинском музее

В Музее МХАТ открылась выставка, посвященная пьесе Михаила Булгакова

"Кафе Эпоха": Наталья Хорохорина и Владимир Стержаков

"Новости дня": на Цветном бульваре открылась выставка к 110-летию Владимира Зельдина

В Театре Сатиры открылся 102-й сезон

"Это Москва. Люди": Влад Лисовец

Более 300 мероприятий проведут на 38-й московской международной книжной ярмарке на ВДНХ. Это презентации, лекции, конкурсы, мастер-классы, дискуссии о литературе для подростков, а также встречи с издателями, психологами и педагогами.

Ярмарка продлится до 7 сентября. В ней принимают участие свыше 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России и других стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика