Более 300 мероприятий проведут на московской международной книжной ярмарке на ВДНХ

Более 300 мероприятий проведут на 38-й московской международной книжной ярмарке на ВДНХ. Это презентации, лекции, конкурсы, мастер-классы, дискуссии о литературе для подростков, а также встречи с издателями, психологами и педагогами.

Ярмарка продлится до 7 сентября. В ней принимают участие свыше 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России и других стран.

