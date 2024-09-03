Москвичам рассказали о культурных событиях 3 сентября

Жители и гости столицы во вторник, 3 сентября, в рамках выставки "Паутина пространства" в Московском доме художника смогут посмотреть на этапы создания спектаклей. Об этом им расскажут театральные художники. В свою очередь, ведущие скульпторы Москвы представят фигуры из различных материалов.

Кроме того, москвичи смогут посмотреть мультик "Лунтик. Возвращение домой". После 18 лет нахождения на земле маленький инопланетянин возвращается домой. Мультфильм можно посмотреть в "Синема Стар" и в кинозале ГУМа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.