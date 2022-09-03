В Большом театре начали готовиться к новому сезону

В Большом театре готовятся к новому сезону. После большой уборки еще ярче засияет главная люстра на исторической сцене. Как рассказали в театре, светильник весом более двух тонн моют раз в год. Для этого ее опускают почти до пола. Затем все 336 лампочек меняют на новые, и наконец протирают подвески специальным раствором. Большой театр откроет свой 247-й по счету сезон 14 сентября оперой Чайковского "Пиковая дама".

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.