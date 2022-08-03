Авторы рассказали о патриотическом спектакле "Песни перелетных людей"

3 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция, посвященная премьере патриотического спектакля "Песни перелетных людей", который получил президентский грант на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Как складывались жизни великих русских эмигрантов и какой вклад они сделали в русскую культуру рассказали:

