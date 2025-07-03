Спектакль "Вафельное сердце" открыл детскую программу фестиваля "Территория.Кидс"

Премьера спектакля "Вафельное сердце" открыла детскую программу фестиваля "Территория. Кидс" в рамках московского "Театрального бульвара". В Музейном парке "Политех" собрались десятки зрителей, чтобы увидеть постановку с участием Юлии Пересильд и Павла Акимкина.

Спектакль перенес гостей в маленькую бухту, где они познакомились с девятилетними Триллем и Леной. Зрители увидели историю их детства и многолетней дружбы, которая напомнила о самых важных в жизни вещах.

Ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева не только узнали секреты создания постановки, но и пообщались с главными действующими лицами.