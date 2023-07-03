Данила Багров и Саша Белый объединяют три поколения россиян. Это показали результаты опроса, проведенного медиахолдингом "Цифровое Телевидение" и Институтом современных медиа. Дилогия Алексея Балабанова "Брат" удерживает безоговорочное лидерство среди любителей кино. Результаты опроса представили в рамках Российской креативной недели. Говорилось и о новинках отечественного кино. Эксперты отобрали лучшие сценарии из 400 работ и особенно выделили сериал "Белые сны" Андрея Золоткова.

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