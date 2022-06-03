В российских кинотеатрах начнут показывать отечественные сериалы

В российских кинотеатрах теперь будут показывать сериалы из-за нехватки контента после ухода из проката голливудских блокбастеров.

О том, как будут выглядеть сериалы на больших экранах и сколько может стоить билет в кино, – в эфире телеканала Москва 24.