Книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в столице

Книжный фестиваль "Красная площадь" открывается в Москве. Гостей ждут не только литературные презентации и встречи с писателями, всего пройдет более полутысячи мероприятий – это и спектакли, и квесты и концерты.

Отметят и большие юбилеи, например, 3 июня известные артисты будут читать стихи Марины Цветаевой. В 2022 году отмечается 130 лет со дня рождения поэтессы.

Кроме того, на фестивале свои бестселлеры представят более 400 отечественных издательств из 60 регионов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

