У Третьяковской галереи появится новое здание с картинами на фасаде. На окна с помощью цифровой печати нанесут полупрозрачные фрагменты знаменитых произведений живописи.

Арт-пространство откроют в 2024 году на Кадашевской набережной в центре столицы. Перейти в другие корпуса Третьяковской галереи посетители смогут по остекленному переходу.

Полотна знаменитых художников уже появились на стенах здания, а скоро строительные леса уберут и их можно будет внимательно рассмотреть. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

