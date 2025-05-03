03 мая, 14:15Культура
Москвичам рассказали о штурме Рейхстага в иммерсивной постановке в "Москино"
В кинопарке "Москино" подготовили масштабную постановку к 80-летию Победы. Спектакль посвящен штурму Рейхстага в апреле 1945 года. Реконструкцию можно увидеть в майские праздники – в ней задействованы актеры и подлинная военная техника времен Великой Отечественной войны.
Постановка объединяет драматические сцены, живую поэзию, кинохронику и видеопроекции. Автор идеи и главный режиссер – народный артист России Игорь Угольников.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.