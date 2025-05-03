Москвичам рассказали о штурме Рейхстага в иммерсивной постановке в "Москино"

В кинопарке "Москино" подготовили масштабную постановку к 80-летию Победы. Спектакль посвящен штурму Рейхстага в апреле 1945 года. Реконструкцию можно увидеть в майские праздники – в ней задействованы актеры и подлинная военная техника времен Великой Отечественной войны.

Постановка объединяет драматические сцены, живую поэзию, кинохронику и видеопроекции. Автор идеи и главный режиссер – народный артист России Игорь Угольников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.