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03 мая, 14:15

Культура

Москвичам рассказали о штурме Рейхстага в иммерсивной постановке в "Москино"

Москвичам рассказали о штурме Рейхстага в иммерсивной постановке в "Москино"

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В кинопарке "Москино" показали постановку штурма Рейхстага

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В кинопарке "Москино" подготовили масштабную постановку к 80-летию Победы. Спектакль посвящен штурму Рейхстага в апреле 1945 года. Реконструкцию можно увидеть в майские праздники – в ней задействованы актеры и подлинная военная техника времен Великой Отечественной войны.

Постановка объединяет драматические сцены, живую поэзию, кинохронику и видеопроекции. Автор идеи и главный режиссер – народный артист России Игорь Угольников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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