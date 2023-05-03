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Культура

Москвичам рассказали, что можно посмотреть в кинотеатрах

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В российских кинотеатрах в данный момент показывают фильм "Юра дворник". Это кино, основанное на реальной истории.

По сюжету талантливый фотограф Рома вынужден вернуться в родную Уфу, потому что в столице у него ничего не получилось. Тут он встречает веселого дворника Юру, который погряз в долгах. Рома решает ему помочь – переодевает в звезду и фотографирует как на обложку глянца. Кадр становится вирусным, и теперь им обоим придется каким-то образом поддерживать легенду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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