"Москино" приглашает москвичей на праздничную акцию "День российского кино", которая состоится 9 мая. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, программа акции приурочена ко Дню Победы и 90-летию "Москино".

Зрителям покажут отечественные картины, включая новинки, которые вышли на экраны в этом году. Среди них "Брестская крепость", "Подольские курсанты", "Первый Оскар" и другие. Билеты на все сеансы будут стоить 90 рублей. Отдельная программа предусмотрена для детей.

Одним днем празднование юбилея не ограничится. Мероприятия, посвященные 90-летию "Москино", будут идти в течение всего года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.