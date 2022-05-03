В России нашли способ оставить в стране зарубежные фильмы и сериалы

Российские власти нашли способ сохранить в стране фильмы и сериалы компаний из недружественных стран, которые заявили об уходе или приостановке деятельности в РФ. Для этого сейчас разрабатывается законопроект, расширяющий действие принудительной лицензии.

Как она будет работать? Рискнут ли ей воспользоваться российские кинотеатры? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

