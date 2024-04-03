Кустурица допустил, что снимет одну из своих работ в кинопарке "Москино"

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица 3 апреля посетил кинопарк "Москино". Там, возможно, будет сниматься одна из частей его масштабного проекта.

Ранее Кустурица объявил о планах экранизировать сразу три произведения из русской классики. В свой триптих он хочет включить Достоевского, Гоголя и Толстого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.