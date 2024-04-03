03 апреля, 19:30Культура
Кустурица допустил, что снимет одну из своих работ в кинопарке "Москино"
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица 3 апреля посетил кинопарк "Москино". Там, возможно, будет сниматься одна из частей его масштабного проекта.
Ранее Кустурица объявил о планах экранизировать сразу три произведения из русской классики. В свой триптих он хочет включить Достоевского, Гоголя и Толстого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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