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03 апреля, 19:30

Культура

Кустурица допустил, что снимет одну из своих работ в кинопарке "Москино"

Кустурица допустил, что снимет одну из своих работ в кинопарке "Москино"

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Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица 3 апреля посетил кинопарк "Москино". Там, возможно, будет сниматься одна из частей его масштабного проекта.

Ранее Кустурица объявил о планах экранизировать сразу три произведения из русской классики. В свой триптих он хочет включить Достоевского, Гоголя и Толстого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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